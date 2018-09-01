Başkan Destici Yörük etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu

Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri Eskişehir’de gerçekleştirildi. Atatürk Caddesi mevkiinde toplanan onlarca vatandaş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile Vilayet Meydanına yürüdü. Mehteran ve halk oyunları gösterileri ile devam eden etkinlik BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin konuşması ile son buldu.

“Emanete sahip çıkacağız”

Törende konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. "Birlik olduğumuzda ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız" diyen Destici, “Bugün burada Ertuğrulgazi Derneğimizin her yıl geleneksel olarak tertiplediği Karacaşehir Yörük ve Türkmen Şenlikleri için toplanmış bulunuyoruz. Programımız normalde pazar günü de devam ediyordu ama bu sene pazar günü olan programlar iptal olmuş. Bunu duydum tabi üzüldüm. İnşallah seneye pazar günü programlarını daha görkemli bir şekilde, daha yüksek bir katılımla yapacağız Allah’ın izniyle. Buraya gelmeden önce de Bilecik’teydik. Dedemiz Ertuğrul Gazi’yi, atamız Osman Gazi’yi ve tüm ceddimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Biz birlik olacağız ve inşallah birlik olduğumuzda da hem bize bu toprakları emanet eden Alparslan’dan, Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bütün ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Emanete sahip çıkacağız. Hem de diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar edeceğiz ve bu asil Türk milletini yeryüzünde bir ve beraber olarak inşallah kıyamete kadar hep birlikte yaşatacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşuna değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yarın Eskişehir’imizin kurtuluş yıl dönümü 2 Eylül, buradan bir kere daha Eskişehir’imizin kurtuluşunda emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ordumuzun kahraman askerlerini ve ilk gazi meclisimizin değerli üyelerini de rahmetle anıyorum. Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizi hakka uğurluyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Yaralı gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum ve kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi Rabbim mansur ve muzaffer eylesin diyorum. İnşallah ne Eskişehir’imiz, ne başka bir vatan toprağımız bundan sonra kurtuluş günleri yaşayacak işgallerle karşı karşıya kalmasın ve inşallah 30 Ağustos gibi Malazgirt gibi nice zaferleri de Rabbim bizlere tekrar yaşatsın diyorum” ifadeleri ile konuşmasına son verdi.