Başkan Güler, annesi ve eşiyle birlikte oy kullandı

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, eşi Nuray ve annesi Tevhide Güler ile birlikte Sarıcakaya Çok Programlı Lisesi’nde 1007 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Güler, oy vermeden önce Sarıcakaya’daki 14 mahalledeki okulları gezerek, Sarıcakayalılarla ve sandık görevlileriyle selamlaştı. Daha sonra oy kullanma işlemini ailesiyle birlikte gerçekleştiren Güler, “Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Seçimlerin huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Sarıcakaya’da görüyoruz ki hemşerilerimiz akın akın oylarını kullanmaya geliyor” dedi.

Oy kullanma işlemiyle vatandaşlık görevlerini yaptıkları mesajını vererek sözlerine devam eden Güler, “Bugün ülkemiz için gerçekten tarihi bir gündür. Ülkemizin AK Parti iktidarıyla Allah’a şükür 16 yıldır nereden nereye geldiğini söylemlerle değil, fiilen görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de yeni bir düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı hükmet modeliyle yeni bir uygulamaya geçiliyor. İnşallah, memleketimiz için güzel sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.