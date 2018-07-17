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17 Temmuz 2018 11:50

Başkan Güler, yangın mağduru ailenin yarasını saracak

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangında mağdur olan Aydın çiftinin evini ziyaret ederek yaralarının kısa sürede sarılacağını söyledi.

Başkan Güler, yangın mağduru ailenin yarasını saracak

17 Temmuz 2018 11:50


İddiaya göre Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi Kapukaya Mahallesinde Celal-Nilgün Aydın çiftinin evinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında geniş çaplı maddi zarar meydana geldi.


Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Aydın çiftinin yaşadığı evi ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Güler, ev sahiplerinden yangın ve oluşan hasarlar ile ilgili detaylı bilgi alırken, yaralarının kısa sürede sarılacağını söyledi. Güler “Benim ilçem ve vatandaşım hiçbir konuda mağdur olamaz. Aynı olay bugün onların yarın bizim başınıza gelebilir. İnşallah en kısa zamanda biz üzerimize düşen görev ne ise onu yerine getirerek vatandaşımızın bu kanayan yarasına merhem olmaya çalışacağız. Allah kimseye bu tür kötü olayları yaşatmasın" diye konuştu.




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