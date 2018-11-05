Başkan Güler'den berber ve kuaförlere özel gümüş kaplama makas

Belediye Başkanı Güler, ilçedeki berber ve kuaförler için özel makas tasarlattı. Gümüş kaplama makas üzerine ilçede bulunan berber ve kuaförlerin tek tek isimleri işlendi. Hazırlanan bu özel tasarım makasları kendi eliyle teslim eden Güler, “Kendi kendime vermiş olduğum bir söz vardı. Size makas hediye etme düşüncemden yola çıkarak çam sakızı çoban armağanı bu özel makasları tasarlatmak istedim. Özel tasarım bu makasları kullandıkça inşallah bizleri hatırlarsınız” diye konuştu.

Güler'in yaptığı sürpriz karşısında berber ve kuaförler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip “Bu anlamlı hediye ile bizleri hatırlamanız onurlandırdı” yorumunu yaptı.