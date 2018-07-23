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23 Temmuz 2018 14:04

Başkan Hasan Kalın vatandaşların sevinçlerini paylaştı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın vatandaşların özel günlerinde yanında olarak sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Hasan Kalın vatandaşların sevinçlerini paylaştı

23 Temmuz 2018 14:04


Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, hafta sonu gerçekleşen asker eğlencesi, sünnet, nikâh, nişan ve düğün etkinliklerine katılarak vatandaşların sevinçlerini paylaştı. Hafta içinde belediye çalışmalarını yerinde inceleyen, esnaf, vatandaş ve hasta ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Kalın; hafta sonları da vatandaşlarının davet programlarına katılarak mutluluklarına ortak oluyor.


Vatandaşlar, Başkan Kalın’ın her zaman yanlarında olduğunu, sadece iyi günde değil acı günde de kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Vatandaşlar kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Kalın’a teşekkür ederek, "Başkanımız mutlu günümüzde, zor günümüzde, özel günümüzde davetlerimize icabet ederek mutluluklarımıza ortak oluyor. Bizlerin dertleriyle dertleniyor. Genciyle yaşlısıyla gönüllere giriyor. Çalışmalarından ve yaklaşımlarından dolayı başkanımız ve belediye personeline çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundular.




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