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25 Haziran 2018 17:17

Başkan Hasan Kalın’dan seçim değerlendirmesi

Dünkü seçimlerinin ardından Seyitgazili hemşerileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Kalın verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Hasan Kalın’dan seçim değerlendirmesi

25 Haziran 2018 17:17

Kalın gerçekleşen seçimin bir kader seçimi olduğunu vurguladı.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçiminde Seyitgazili’lerin verdiği destekle yüzde 54 oy oranı ile başarı elde edildiğine değine Belediye Başkanı Hasan Kalın, Cumhur İttifakı ile dış güçlere karşı büyük bir başarı elde edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Milletvekili Seçimleri hakkında görüşlerini bildiren Başkan Hasan Kalın, “Cumhurbaşkanı’mıza, Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu seçimler ülkemizin kaderinin değişimi ve dönüşümü ve gelişimi için yapılan seçimlerdi. Bu seçimler ya Anadolu coğrafyasında dünya mazlumlarının sevineceği seçimlerdi, ya da bizim düşmanlarımız olan FETÖ’ün, PKK’nın veya Amerika’nın, bütün düşmanlarımızın sevineceği seçimlerdi. Bu aziz milletimizde mazlumları sevindirdi” dedi.


Gerçekleştirilen seçimin bir kader seçimi olduğuna dikkat çeken Başkan Kalın, “Ben öncelikle seçimlerimiz, Seyitgazi’mizde büyük başarıyla sonuçlandı. Hem milletvekili seçimlerimiz, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz Türkiye ortalamasının üzerinde oranla hemşerilerimiz bizleri desteklediler. Seçimlerimiz milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Bu seçimler bir kader seçimi idi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan buyana var olan Parlamenter sistemin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği ve dönüştüğü başkanlık sistemine geçildiği bir sistem haline geldiği seçimlerdi. Bu nedenle de bu seçimler önemliydi. İnşallah rabbim ülkemizi mahcup etmesin, milletimizi mahcup etmesin. Şunu belirtmek isterim; milletimiz bize çok güçlü bir şekilde destek oldular. Bu destek karşısında daha da fazla çalışmak zorundayız. Omuzlarımızda ki yük daha da arttı. Daha fazla çalışacağız inşallah” diye konuştu.


Başkan Hasan Kalın, ilçe halkı ile bir araya gelerek Cumhur İttifakına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kalın daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Gül ve AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Zekai Tunç’u makamında ziyaret ederek seçim öncesi yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine, tüm ekiplerine teşekkürlerini ifade etti




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