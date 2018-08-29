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29 Ağustos 2018 16:50

Başkan Kadir Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Başkan Kadir Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı

29 Ağustos 2018 16:50

yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Bozkurt mesajında, “1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarına kök salan ve yurt edinen aziz Türk milletinin her türlü yokluk içerisinde dahi varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu birlikteliğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” şeklinde konuştu.




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