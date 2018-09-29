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Başkan Kalın, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ''Kadınlar Günü'' programına katıldı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Seyitgazi AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ’’Kadınlar Günü’’ programına katıldı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Seyitgazi AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ''Kadınlar Günü'' programına katıldı.


Program, her ay bir teşkilat mensubunun evinde düzenleniyor. Son olarak Seyitgazi Ak Parti Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı Seher Manaz'ın evinde gerçekleşen programa; Seyitgazi Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Hasan Kalın, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek, Yönetim Kurulu üyeleri ve partinin mahalle temsilcileri katıldı.

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