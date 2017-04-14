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14 Nisan 2017 15:45

Başkan Kalın çiftçilerle buluştu

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Doğançayır ve diğer mahallelerden gelen çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Kalın çiftçilerle buluştu

14 Nisan 2017 15:45


Başkan Kalın Seyyid Battal Gazi Külliyesi’ndeki kıl çadırında Doğançayır ve diğer mahallelerdeki çiftçilerle kahvaltıda bir araya gelerek istişarelerde bulundu. DSİ ile yapılan protokel ile Seyitgazi’deki sulama kanallarının Seyitgazi Belediyesine geçtiğini ve çiftçilerin daha hızlı ve çok hizmet alması için çalıştıklarını belirten Başkan Kalın , "Öncelikle bugün Battalgazi hazretlerinin manevi huzurunda sizlere birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi DSİ Seyitgazi’deki sulama sistemlerini belediyemize devretti. Biz de gece gündüz demeden siz kıymetli çiftçilerimize daha çok ve hızlı hizmet etmek için çalışmalarımızı başlattık. Sizlerde biliyorsunuz ki bir takım kötü niyetli insanlar siz çiftçilerimizin parası ile yapılan hizmetlere zarar vermişler. Bu hainlere fırsat vermemek için hepimize çok büyük görev düşüyor. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Hacı Bektaş i Veli Hazretlerininde dediği gibi biz biriz, iriyiz, diriyiz ve ’Biz, hep birlikte milleti İbrahimiz’. Muhtarlarımızla, siz kıymetli çiftçilerimizle olan muhabbetimizi, birlik ve beraberligimizi Allah bozmasın. Bölgemizin tarımsal kalkınması adına burada bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah 2018 yılına kadar Seyitgazi’nin tamamını kapsayacak şekilde kapalı devre sulama sisteminin proje aşaması bitmiş olacak. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Ele ele vererek yapacağımız hizmet ve yatırımlar ,siz değerli çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.


Başkan Kalın’a teşekkür eden mahalle muhtarları ve çiftçiler ise “Bizlerin her zaman yanında olan ve tarımsal kalkınma da ilçemizin menfaatlerini gözeten başkanımız sayın Hasan Kalın’a bir kez daha bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Başkanımızın, belediyemizin yanında bizlerde üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya hazırız” dediler.




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