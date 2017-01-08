Başkan Kalın Kırka’da veli ve öğretmenlerle bir araya geldi

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın Kırka’da Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi.

Eskişehir Vali Yardımcısı ve Seyitgazi Kaymakam Vekili Mustafa Taş, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleşen toplantıda eğitim kalitesinin arttırılması yönünde veliler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Başkan Kalın, öğrencilerin eğitim ve gelişimini destekleyecek projeler ile ilçenin eğitim çıtasının daha da yükseleceğini ve Seyitgazi Belediyesi olarak eğitime pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hem bilgili, hem belgeli bir şekilde geleceğe hazırlamak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin taleplerini hassasiyetle dikkate alıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah okullarımız başarılarıyla ilçemizi gururlandırmaya devam edecek” dedi. Öte yandan veli ve öğretmenlerin taleplerini tek tek not alan Başkan Kalın, yakın zamanda Kırka da hem öğrencileri hem de velileri ilgilendiren güzel haberler vereceklerini belirtti.