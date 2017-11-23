Başkan Kalın, Öğretmen Günü’nü kutladı

Başkan Kalın, yaptığı açıklamada, ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin temsilcileri olarak; kişiliğimizin oluşmasında, milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesinde büyük emekleri bulunan, toplum ve medeniyetlerin temel unsuru olan insanı yetiştirmede en önemli vazifeyi ifa edenlerin hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu belirtti. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Hiç kuşku yok ki değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yetiştirdiği, nitelikli nesiller, bu ülkeyi yarınlara daha emin adımlarla taşıyacaktır. Bu kutsal vazifeyi fedakarca yerine getiren, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık, gelecek yarınların mimarı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye belirti.