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23 Kasım 2017 18:01

Başkan Kalın, Öğretmen Günü’nü kutladı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın "24 Kasım Öğretmenler Günü" günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı, aynı zamanda Seyitgazi Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Lisesi’nde "Madencilik" dersi verdi.

Başkan Kalın, Öğretmen Günü’nü kutladı

23 Kasım 2017 18:01


Başkan Kalın, yaptığı açıklamada, ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin temsilcileri olarak; kişiliğimizin oluşmasında, milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesinde büyük emekleri bulunan, toplum ve medeniyetlerin temel unsuru olan insanı yetiştirmede en önemli vazifeyi ifa edenlerin hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu belirtti. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Hiç kuşku yok ki değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yetiştirdiği, nitelikli nesiller, bu ülkeyi yarınlara daha emin adımlarla taşıyacaktır. Bu kutsal vazifeyi fedakarca yerine getiren, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık, gelecek yarınların mimarı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye belirti.




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