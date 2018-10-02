Başkan Kalın servis minibüsü direksiyonunda

İlçe genelinde ulaşım sorununa çözüm üreten Seyitgazi Belediyesi, 51 mahalledeki vatandaşları ücretsiz taşımaya başladı. Bu kapsamda pazartesi günleri Seyitgazi merkezine, pazar günleri ise Kırka merkezine kurulan pazarlara ulaşımı sağlıyor. Önceki gün Seyitgazili vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Kalın, bir sürpriz yaparak direksiyon başına geçti. Pazar alışverişlerini tamamlayan mahalle sakinlerinin evlerine kadar şoförlüğünü yapan Başkan Kalın, vatandaşlarla yolculuk esnasında talepleri de dinledi.

Servis minibüsünü kullanan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine gelerek hem sosyal anlamda ihtiyaçlarını gidermesi hem de haftalık pazar alış verişlerinin yapılması ile ilgili projemiz vardı. Seyitgazi'mize pazartesi günü, pazar günü ise Kırka'mızda ücretsiz olarak mahallelerimizden vatandaşlarımızı taşıyoruz. Bugün Bardakçılı hemşerilerimizle birlikte olduk. Pazar dönüşünde vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini daha da yakından almaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın hem ihtiyaçlarını hem de duygu ve düşüncelerini almak, onların istediği bir memleketin oluşması için elimizden geleni yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Hemşerileri ile yakından ilgilenen Başkan Hasan Kalın vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Kalın ayrıca kendisine gösterilen ilgiden dolayı tüm hemşerilerine teşekkür ettiğini söyledi.