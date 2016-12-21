Başkan Kalın’dan hayırseverlere teşekkür

Halep’deki yaraları sarmak üzere bugün Eskişehir’den yola çıkartılan 7 TIR’ın 2’si Seyitgazili vatandaşların katkılarıyla hazırlanırken, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın hayırseverlere teşekkür etti.

Eskişehir Valiliği, Seyitgazi İlçe Müftülüğü, Kızılay, AFAD ve Seyitgazi Belediyesi tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyası kapsamında toplamda 7 TIR ve 1 kamyon insani yardım malzemesi hazırlandı. Suriye’nin Halep Bölgesi’ne ulaştırılmak üzere Eskişehir’den dualar eşliğinde yola çıkan araçlar, Haleplilerin yaralarını sarmaya çalışacak. Seyitgazi ilçesinde kampanyaya yoğun destek verilirken, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, hayırseverlere teşekkür etti. 51 mahallesi bulunan Seyitgazi’den ilk etapta 2 TIR insani yardım malzemesi toplandığını belirten Başkan Kalın, "Eskişehir Valimiz Azmi Çelik’in de katılımlarıyla bugün Eskişehir Valiliğimiz, Seyitgazi İlçe Müftülüğü, Kızılay, AFAD ve Seyitgazi Belediyemiz tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Seyitgazi’den 2 TIR, toplamda 7 TIR ve 1 kamyon insani yardım malzemesi Suriye’nin Halep Bölgesi’ne ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı. Bu kampanyaya destek olarak Suriyeli mazlumların umudu olan Seyitgazili hemşehrilerime ve tüm hayırseverlere duyarlılıkları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Devam eden yardım kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımız kuru gıda ya da maddi yardımlarını Seyitgazi Belediyemiz aracılığı ile yapabilir, ya da 0 (222) 671 30 17 numaralı telefonu arayarak kampanya hakkında belediyemizden gerekli bilgi alabilirler" diyerek Halep için yardım çağrısında bulundu.