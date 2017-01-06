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06 Ocak 2017 16:07

Başkan Kalın’dan İlçe Jandarma Komutanı İmre’ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kalın’dan İlçe Jandarma Komutanı İmre’ye hayırlı olsun ziyareti

06 Ocak 2017 16:07

Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Hasan Kalın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Faruk İmre’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Görevine yeni atanan İmre, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Başkan Kalın’a teşekkür etti. Başkan Kalın ise Seyitgazi’nin huzurlu bir ilçe olduğunu belirterek, "Ülkemizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Allah hainlere fırsat vermesin. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.



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