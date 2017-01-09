Başkan Kalın’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, basının 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Kalın, şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal barışa, huzura büyük katkılar sunan, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan medyamız, toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında şüphesiz büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte haberlerin doğru, tarafsız ve nesnel bir şekilde ortaya konulması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın mensuplarımız kamuoyunu aydınlatma, haber alma ve bilgi akışını sağlama gibi çok önemli bir misyonu da yerine getirmektedir. İlimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, büyük özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, aileleriyle birlikte daha mutlu, başarılı ve daha nice güzel haberler verecekleri yıllar geçirmelerini temenni ederim.”