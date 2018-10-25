Başkan Kazım Kurt, Gündoğdulu kadınlarla bir araya geldi

Kazım Kurt, bir araya geldiği Gündoğdulu kadınların dilek ve şikayetlerini dinledi, mahallede yaşanan imar soruna dair açıklamalar yaptı.

Kent Park'taki buluşmada, Gündoğdu Mahallesi'nde 7 yıldır çivi bile çakılamadığına değinen Başkan Kurt, bu nedenle vatandaşların huzurlu bir yaşam süremediğini kaydetti. Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ne zaman uygulanmaya başlayacağı belli olmadığı için Odunpazarı Belediyesi olarak Gündoğdu Mahallesi'nde büyük yatırımlar yapamadıklarını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, “Çünkü kentsel dönüşüm uygulaması başladığı zaman, her şey yıkılacak. Dolayısıyla yapılan her şey boşuna masraf olur. Biz, kentsel dönüşümü yapmayı istedik.

Gündoğdu Mahallesi'ni tanıdığımız; Eskişehir'i, Gündoğduluların ihtiyaçlarını bildiğimiz için biz yapalım istedik. Yetki almak istedik, ama alamadık. Odunpazarı Belediyesi olarak o 60 hektarlık bölümde inşaat tamirine bile karışma hakkımız yok, tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde. Mahallenin girişi ter yüz oldu, mahallenin tersi döndü. Şehre ulaşımız bitti. Doğru dürüst bir üst geçit ya da alt geçit yapılsaydı 50 adım yürüyünce Gökmeydan Mahallesi'ne geçecektiniz, şimdi 5 kulometre dolanıyorsunuz. Bu tamamen bir işkencedir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm planlarının hala İmar Komisyonunda beklediğini hatırlatan Başkan Kazım Kurt, “İmar Planlarına komisyon evet derse, meclise gelecek. Meclisten geçerse iş yapılacak. Ama uzattılar uzattılar, sezon bitti. Planlar şimdi çıksa bile, çalışmalar anca seneye başlar. Gökmeydan'ın imarı ile ilgili kötü bir uygulama başladı. AKP içindeki kavga, Gündoğdu Mahallesi'ni sıkıntıya soktu. Sadece Eskişehir'de değil, Tüm Türkiye'de yapamadılar, çünkü ezbere öyle alanlarda kentsel dönüşüm ilan ettiler ki, örneğin Köprübaşı'nda banka şubesi yanından başladı 10 mahalle afet riskli alan edildi. Gündoğdu Mahallesi'nde 60, Sanayi Çarşısında 66, Karapınar'daki ikici etap projesinde 50 hektar alanda dönüşüm ilan edildi. Şuanda 3 bin dönüm arazide çivi çakılamıyor. Kanunun değiştirilerek, bu işin belediyelere bırakılması gerekiyor. Belediyelere bıraktıkları zaman biz daha kolay ve hatasız yaparız, yeter ki siz bize yetki verin. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler düzgün işler yapıyor. Kentleşme modeli yaratıyor. Bütün Türkiye bizi takip ediyor. Çünkü az para ile çok iş yapmanın formülünü biliyoruz. Çaldırmıyoruz, çalmıyoruz her türlü işi de kendimiz üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.