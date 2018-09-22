Başkan Kazım Kurt'tan Kaymakam Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, görevine yeni başlayan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Erdinç Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının Eskişehir için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde kaybedenin Eskişehir halkı olacağını vurgulayan Başkan Kurt, “Eskişehir için birlikte uyum içinde çalışmamız gerekli. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok” dedi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Belediyeler ile birlikte Eskişehir'de yaşayan insanların yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar yapmak istediklerini söyleyen Yılmaz; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.