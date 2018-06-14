Başkan Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı

Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğun güçlenmesini sağladığını belirtti. Başkan Kurt mesajında, “Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde bir arada durmak zorundayız. Bayramları da bu birliğin sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirerek; oluşan birlik, beraberlik ve barış duygusunu devam ettirmeliyiz. İhtiyaç sahibi, muhtaç insanlarımıza da yalnız olmadıklarını hissettirerek mutluluğumuzu ve coşkumuzu onlarla paylaşmalıyız. Birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha mutlu ve coşkulu; bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu her an yüreğinizde hissetmeniz dileğiyle; Ramazan Bayramımızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.