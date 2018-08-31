Başkan Kesikbaş’ın ’2 Eylül Kurtuluş Günü’ mesajı

Başkan Kesikbaş, mesajında, "Türkiye’nin kurtuluşu için gerçekleştirilen 5 önemli savaşın üçüne tanıklık etmiş Eskişehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 2 Eylül günü düşman işgalinden kurtulmuştur. Millî mücadelemizin aşamalarında ise kadınıyla-erkeğiyle tüm gücünü ortaya koyan şehrimiz büyük görevler üstlenmiştir. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’ndan, Milli Mücadele’ye vatan savunmasında büyük görevler üstlenen Eskişehir’imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Bu toprakları bize yurt yapanları minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.