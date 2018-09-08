Başkan Kurt; “CHP Türkiye’nin demokratik yaşam mücadelesinin öncüsüdür”

Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 95’inci kuruluş yıldönümünü ile ilgili mesaj yayınladı.

Mesajına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi” sözlerini hatırlatarak başlayan Başkan Kazım Kurt, o zor günlerde filizlenen ağacın bugün 95 yaşında bir çınara döndüğünü kaydetti. CHP’nin Mustafa Kemal ve onun devrimlerine gönül vermiş herkesin partisi olduğunu ifade eden Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuvay-ı Milliye’nin devamı olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve Cumhuriyeti kuran partidir. Büyük Önder Atatürk’ün kurucu ve ilk genel başkanı olması onurunu göğsünde bir nişan olarak taşıyan, Türkiye’nin en köklü partisidir. Her zaman çağdaşlığın öncüsü, laik Cumhuriyetin ise güvencesi olmuştur. Düşüncelerini, yüklendiği tarihi misyonu ile geleceğe taşıyan CHP, bugün de Türkiye’nin demokratik yaşam mücadelesinin öncüsüdür. Bu nedenle de bugün yaşadığımız; insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, ekonomik kriz, işsizlik, yolsuzluk ve tek adam yönetimi gibi sorunlarının çözümünde CHP’ye her zamankinden daha çok görev düşmektedir. CHP, tüm bu sorunların çözümünde, halkla birlikte bunları gerçekleştirecek güce sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 95’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta kurucu ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit olmak üzere önceki CHP Genel Başkanlarını ve partiye emek vermiş tüm isimleri saygı ve rahmetle anıyorum. 95 yıldır cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Türkiye’nin savunucusu olan CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”