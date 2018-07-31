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31 Temmuz 2018 14:30

Başkan Kurt: "Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocuklar için gerçekleştirdiği hizmetlerle farkını ortaya koyuyor.

Başkan Kurt:

31 Temmuz 2018 14:30


Göreve geldiği günden bu yana çocuklar ve aileleri için öncü projeler üreten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hayata geçirdiği projelerle vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Odunpazarı bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde hayata geçen kreş ve gündüz bakım evleri, kütüphaneler, çocuk merkezleri, oyuncak evlerinin yanı sıra çocuklar için gerçekleştirilen tiyatro, sinema gibi kültürel etkinlikler ve yaz spor okulları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Son dönemlerde ne yazık ki çocuk istismarı, şiddet, taciz gibi kabul edilmesi mümkün olmayan elim haberleri sıkça duyuyoruz. Bir yerde çocuklar mutsuz, çocuklar tedirgin, çocuklar huzursuz ise orada toplum yok demektir. Anne ve babalar çocukları için haklı olarak çok tedirgin. Çocuklarının üstünden gözlerini ayıramıyor. İmkanı olanlar çocuğunu kreşe gönderebiliyor, olmayanlar ise okul ve ev dışında bir etkinliğe katılmasını pek arzu etmiyor. Bu koşullarda böyle düşünmeleri de son derece doğal. Ama Odunpazarı’nda bu kısıtlamayı ortadan kaldırdık. Ben daha göreve gelmeden en büyük vaatlerimi çocuklara ayırmıştım. Onlar için kalıcı ve seyyar kreşler, bakım evleri sözümüz vardı. 4 sene de bu sözü fazlasıyla yerine getirdik. Anne ve babalar rahat etsin, çocuklar kaliteli zaman geçirsin diye kreşler, oyun evleri, kütüphaneler yaptık. Kişisel gelişimleri ve eğitimlerine destek olmak için kurslar, online eğitimler planladık. Yaz ayları dolu dolu geçsin diye yaz spor okulları, tiyatrolar, sinemalar planladık. İmkanı olmayan ailelerimize kırtasiye yardımı yaptık. Ayrıca ülke çapında çocukların anlayabileceği bir çocuk hakları sözleşmesi kitabı hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdik. Onlar için üretmeye, projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Daha mutlu bir Odunpazarı için önceliğimiz çocukların ve dezavantajlı vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bugüne kadar yaptıklarımız da bundan sonra yapacaklarımızın teminatı gibi somut olarak ortadadır” dedi.




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