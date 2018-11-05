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Başkan Kurt, Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlarla buluştu

Cumhuriyet Parkı’nda incelemelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Cumhuriyet Parkı'nda incelemelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bir araya geldiği vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.


Hafta sonunda sonbahar güneşinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşların adresi, Cumhuriyet Parkı oldu. Büyükler parkta yer alan kamelyalarda dinlenirken, çocuklar da oyun alanındaki oyuncakların tadını çıkardı.


Hafta sonunu Cumhuriyet Parkı'nda geçiren isimlerden biri de Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt oldu. Cumhuriyet Parkı'nı gezen Başkan Kurt, parkta incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlara Cumhuriyet Parkı'nı nasıl bulduklarını da sordu.


Cumhuriyet Parkı'nı çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, en çok da Cumhuriyet Anıtı'nı sevdiklerini kaydetti. Mahallelerinin böyle bir parka ve yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlar, Cumhuriyet Parkı'nı yaptığı için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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