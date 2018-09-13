Başkan Kurt, Eskişehirspor altyapı yöneticileri ile birlikte

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret eden Eskişehirspor Altyapı Koordinatörü Orhan Türkmengil, Başkan Kurt'un her zaman takıma destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Altyapı ile ilgili tüm şehirden destek beklediklerini dile getiren Türkmengil, “Eskişehirspor altyapısında olan çocuklar, bu şehrin çocukları. Onlar için desteğe ihtiyacımız var. Başkan Kazım Kurt, her zaman bizim yanımızda. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Eskişehirspor'a her zaman destek verdiğini belirten Başkan Kurt, bu desteğinin devam edeceğini kaydetti. “Biz bu ülkenin, bu toprakların çocukları için çalışmaya devam ediyoruz. Onlar bu ülkenin aydınlık yarınları. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız” diyen Başkan Kurt, Eskişehirsporun altyapısının çok önemli olduğunu söyledi. Eskişehirspor'un bugün sıkıntı çekmesini nedenlerinden birinin altyapıya önem verilmemesi olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Eskişehirspor'a sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Başkan Kurt sözlerine, “Buradan profesyonel sporcular çıkacak, milli takımlara sporcular gidecek. Ekmek parasını kazanacak gençler yetiştireceğiz. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak sporun her branşına katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadeleri ile son verdi.

Öte yandan Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehirspor Altyapı Koordinatörü Orhan Türkmengil, İbrahim Kökdere, Mustafa Polat, Serkan Topkaya ve Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Dilaver Atay katıldı.