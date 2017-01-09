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09 Ocak 2017 17:02

Başkan Kurt Halk Merkezi’nde

Başkan Kurt Halk Merkezi’nde

09 Ocak 2017 17:02

Çocuklara yönelik kültür-sanat ve eğitim kurslarına önem veren Odunpazarı Belediyesi, bu kapsamda açtığı halk oyunları kursu ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlıyor.
Büyükdere Halk Merkezi bünyesinde açılan Halk Oyunları Kursu çocuklar tarafından ilgi görüyor. 7 ile 12 yaş arasında toplam 60 öğrencinin katıldığı Halk Oyunları Kursunda, minik öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından halk oyunlarının tüm incelikleri öğretiliyor.
Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Büyükdere Halk Merkezi’nde halk oyunları eğitimi gören çocukları ziyaret etti. Çocukların şimdiye kadar gördüğü eğitimler sonucunda hazırladıkları mini gösteriyi izleyen Başkan Kurt, çocukların yaptıkları başarılı performanstan oldukça memnun kaldı. Odunpazarı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Kurt, “Bu tarz kursların öncelikli amacı, çocukların sosyalleşmesini, yeni arkadaşlıklar edinmesini, sanatla iç içe olmasını ve boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirebilmesini sağlamak” dedi.
Halk oyunları eğitimi alan çocukların velilerinin de katıldığı mini gösteride, veliler Başkan Kurt’a Halk Merkezlerini açtığı ve bu tarz eğitimlerin verilmesini sağladığı için teşekkür etti. Eğitimin ardından Başkan Kurt ve çocuklar üzerinde Odunpazarı Belediyesi logosu olan pastayı kesti. Ardından da Başkan Kurt ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.



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