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16 Haziran 2017 14:33

Başkan Kurt iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt iftarda muhtarlarla bir araya geldi

16 Haziran 2017 14:33

Kazım Kurt, iftar yemeğinde Odunpazarı ve Tepebaşı mahalle muhtarları ile buluştu.


Odunpazarı Belediyesi tarafından belediye yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, Kazım Kurt’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ile Odunpazarı ve Tepebaşı bölge muhtarları katıldı. Muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Kurt, talepleri dinledi. Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Kurt, mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve desteğe her zaman hazır olduklarını belirtti.


Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ali İrfan İbiş ise yaptığı konuşmasında, Başkan Kurt’a Tepebaşı ve Odunpazarı ayıt etmeksizin muhtarları iftar yemeğinde buluşturduğu için teşekkür etti.




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