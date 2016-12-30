Başkan Kurt, Kaymakam Şahin’i ziyaret etti

Eskişehir’in Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi Odunpazarı’na atanan yeni Kaymakam Cemal Şahin’i ziyaret etti.

Başkan Kurt, Cemal Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin güvenli ve huzurlu bir Eskişehir için gereken desteği sağlayacağını ifade etti.

Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin ise, Başkan Kurt’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Şahin, Başkan Kurt’un başarılı işlere imza attığını söyledi.

Başkan Kurt ziyaret sonunda günün anısına Şahin’e Odunpazarı Sıcak Cam Atölyelerinde hazırlanan cam bir vazo hediye etti.