Başkan Kurt: “Kırım Münbiç’ten daha önemli”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Kırım meselesinde Avrupa Parlamentosunun tavrı önemli, demografik yapı dikkate alınmadan gerçekleştirilen referandum uluslar arası sözleşmelere uygun değil. Batı, Rusya’nın bu kararını tanımıyor, Türkiye ise kararı tanımayan sözleşmeye imza atsa bile yaptırım uygulamayan bir pozisyonda, Kırım meselesine göz yumuyor. Kırım Türkiye için Münbiç’ten daha önemli, stratejik bir nokta. Suriye’nin iç işlerine karılıp müdahale ediyoruz ancak Kırım özerk bölgesinde soydaşlarımızın taleplerini dikkate almıyor, yaptırım uygulamıyoruz. Bu bir çelişkidir. Kırım tatarları kültürel ve manevi bağ olarak Türkiye’den Kırım meselesi konusunda büyük beklentilere sahip, ancak yıllardır Türkiye bu konuda somut bir adım atmıyor, yaptırım uygulamıyor. Türkiye batının içinde yer almayı hedefliyorsa Rusya’ya onlar gibi yaptırımlar uygulamalı, Putin ile ilişkilerimiz iyiyse Kırım meselesi konusunda Putin ikna edilmeli. Şayet bunlar yapılamıyor ise dış politikamız sıkıntılı demektir” şeklinde konuştu.