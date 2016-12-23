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23 Aralık 2016 15:56

Başkan Kurt kitle örgütleriyle buluşmaya devam ediyor

Başkan Kurt kitle örgütleriyle buluşmaya devam ediyor

23 Aralık 2016 15:56

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ve dernekler ile biraya gelmeye devam ediyor.
Başkan Kurt, gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; Türkiye Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Nazlı Öztürk, Sivrihisar Köyleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Güngör ve Kadın El Emeği Destekleme Derneği Başkanı İlknur Kahvecioğlu ile bir araya geldi. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyaretlerde, Öztürk, Güngör ve Kahvecioğlu Başkan Kurt’a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yaşlı merkezi
Mihallıççık’ta bulunan Selami Vardar Yaşlı Huzurevi ile ilgili Başkan Kurt’a bilgi veren
Türkiye Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Başkanı Yasemin Nazlı Öztürk, Selami Vardar Yaşlı Huzurevi’nin yiyecek ve kömür ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenleyeceklerini anlatı. Öztürk’e Odunpazarı Belediyesi’nin 65 yaş ve üstü bireyler için gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Zümrüt Park’a Yaşlı Bakım Merkezi inşa ettiğini söyledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen Sağlık Odunpazarı ile Evinizde (SOBE) projesine de değinen Başkan Kurt, SOBE ile bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerin evlerine gidilerek bakımlarının ve temizliklerinin yapıldığını kaydetti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin yaşlı bireyler için çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Köy dernekleriyle dayanışma
Başkan Kurt’u ziyaret eden isimlerden biri de Sivrihisar Köyleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Güngör oldu. Köy derneklerinin dayanışma için önemli olduğunun vurgulandığı ziyarette, Göngör Başkan Kurt’a dernek çalışmalarını anlattı.

Mutlu Odunpazarı
Başkan Kurt ve Kadın El Emeği Destekleme Derneği Başkanı İlknur Kahvecioğlu ile bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi’nin yönetimine geldikleri günden beri “Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı” için çalıştıklarını kaydeden Başkan Kurt, kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



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