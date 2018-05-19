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19 Mayıs 2018 14:57

Başkan Kurt nakliyecilerin sorunlarını dinledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt nakliyecilerin sorunlarını dinledi

19 Mayıs 2018 14:57

Kazım Kurt, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yasin Savaş ile bir araya geldi.


Yapılan görüşmede Yasin Savaş’a çalışmalarında başarılar dileyen Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri herkes gibi ekonomik sorunlar arasında zor günler geçiriyor. Akaryakıt fiyatları, yedek parça pahalılığı, işlerin azlığı, köprü ücretleri gibi faktörler onları zora sokuyor. Bizi ağırladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yasin Savaş ise Başkan Kurt’a teşekkür ettiğini belirterek, "Başkanım Kazım Kurt, bize zaman ayırdı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kazım Kurt, halkın yanında bir belediye başkanı. İlgisinden dolayı kendisine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.




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