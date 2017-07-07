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07 Temmuz 2017 14:27

Başkan Kurt nikah salonunun bininci nikahını kıydı

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi içinde bulunan nikah salonu, evlenme hazırlığı yapan çiftlere hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Kurt nikah salonunun bininci nikahını kıydı

07 Temmuz 2017 14:27

Odunpazarı Nikah Salonunda bininci nikah heyecanı yaşandı.


Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan bininci nikaha katıldı. Esra Duman ve Hasan Kara çiftini mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Kurt, çiftin nikahını kıydı. Başkan Kurt, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak şu anda içerisinde bulunduğunuz binayı Çağdaş Sanatlar Galerisi ve Nikah Salonu haline getirdik. Çiftimiz çok şanslı bugün bu salonda bininci nikah kıyılıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak çiftimize sürpriz yaptık ve nikah kıymak için geldim. Bugün ayrıca özel bir gün 07.07.2017 tarihi ve çok kimse bugün nikah kıydırmak istiyor. Çiftimize bir ömür boyu mutluluk dilerim” dedi.




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