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15 Nisan 2017 13:37

Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünü gezdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünü gezdi

15 Nisan 2017 13:37

Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerini ve serasını gezerek çalışmaları yerinde izledi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceleme gezisine Başkan Kurt’a, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Marangozhane, kaynakhane, boyahane atölyeleri ve serasına giderek çalışmaları inceleyen Başkan Kurt’a, Park ve Bahçeler Müdürü Dr. Bilgen Perk atölyelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinin adeta bir mobilya farikası gibi çalıştığını belirten yetkililer, ilçedeki çeşitli sebeplerle hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen çocuk oyun grupları, bankların bu atölyelerde tamir edildiğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan 11 Halk Merkezi ve 13 Halk Kütüphanesi, Ihlamurkent Oyunpazarı ve Gündüz Bakımevi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Emek Nar Tanem Oyunevi, Daktilo Müzesi, Yeşil efendi Konağı, Kırım Evi, Hasan Polatkan Nikah Salonu ve Sanat Galerisi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan büro mobilyaları, kütüphane dolapları, kapıları, sergi kaideleri Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyeleri ve üretim tesisleri tarafından yapıldığını kaydeden yetkililer, Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerin büro mobilyalarının da Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyeleri ve üretim tesisleri tarafından yapıldığını ifade etti. Yetkililer ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü heykel atölyesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten Nazım Hikmet Ran’a kadar birçok devlet adamı, şair ve yazarın büstlerinin yapıldığını belirtti.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasını da gezen Başkan Kurt, park alanlarına dikilmek üzere üretilen mevsimlik çiçekleri ve fidanları da inceledi.




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