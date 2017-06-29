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29 Haziran 2017 15:21

Başkan Kurt; “Temizlik işlerinde çok iyi gidiyoruz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt; “Temizlik işlerinde çok iyi gidiyoruz”

29 Haziran 2017 15:21

Kazım Kurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.


Temizlik işleri şantiyesinde işçilerle bir araya gelen Başkan Kurt, işçilere temizlik konusunda gösterdikleri üstün performanstan dolayı teşekkür etti. “Odunpazarı’nı sizlerle güzelleştireceğiz” diyen Başkan Kurt, “Bu bölgede en çok çalışanlar sizsiniz. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Temizlik işlerinden memnunum. Temizlik konusunda belediyeye gelen şikayetler çok büyük oranda azaldı. Ellerinize sağlık, güzel çalışıyorsunuz. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının duyarlı çalışmalarını gördükçe mutlu oluyorum” diye konuştu.


“Temizlik işlerinde Türkiye’de eşi olmayan toplu sözleşme yaptık”


Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının her yerde farklı duruş sergilediğini ifade eden Başkan Kurt, “Sizlerle gurur duyuyorum. Görevinizi en iyi bir şekilde yapıyorsunuz. Burada iyi bir çalışma ortamı var. Biz çalışanlarımızın hukuki ve insani haklarını kullanmasını istiyoruz ve bu konuda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Odunpazarı Belediyesi’nde Türkiye’de olmaz denilen şeyler oldu. Bazı şeyler değiştiği zaman birçok şey düzeliyor. 5 sene önce Temizlik İşlerinde çalışan işçilerin sendika ve toplu sözleşme gibi bir beklentisi yoktu ama şimdi hepsi oldu. Temizlik İşlerindeki şirket ile Türkiye’de hiçbir belediyede hiçbir kamu kuruluşunda olmayan toplu sözleşme imzaladık” ifadelerini kullandı.




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