Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 14:02

Başkan Kurt’tan 2 Eylül mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt’tan 2 Eylül mesajı

01 Eylül 2018 14:02

Kazım Kurt, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.


Vatan topraklarının düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehir’in işgalden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Kurtuluş Savaşı’nın 5 önemli meydan muharebesinin üçü Eskişehir’de yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın önemli muharebelerinden biri olan I. İnönü Savaşı Eskişehir topraklarında gerçekleşmiştir. Eskişehir, Kurtuluş Savaşı’nın kilit noktalarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi ve manevi olarak çok yıpranmıştır. Savaş zamanlarında zor ve olumsuz koşullara rağmen vatan sevdalılarını örgütleyen ve vatanı uğruna canlarını gözlerini kırpmadan veren şehitlerimize her zaman sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Bu anlamlı günde, kutsal yurdumuzun topraklarında bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, ulusumuzu çağdaş yaşam olanaklarına kavuşturan Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç