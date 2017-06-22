Başkan Kurt’tan Adalet Yürüyüşü’ne tam destek

Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne desteğini sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan ve 8 günün geride kaldığı Adalet Yürüyüşü’ne Kazım Kurt tam destek veriyor. Halkla el ele yürüyüşe katılan Başkan Kurt; gün boyunca milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle uzun uzun sohbet ediyor ve vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor. Yürüyüşte Ergenekon ve Balyoz davalarının mağdurları emekli komutanlarla da uzun sohbetler eden Başkan Kurt, onların yıllardır süren adalet arayışının çok önemli olduğunu ifade ederek, bu süreçte kaybedilen komutanları da saygıyla andığını ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

“Herkes için adalet istiyoruz”

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi ifade eden Başkan Kurt herkes için adalet istediklerini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok etkili bir pasif direniş başlattı. Bu ülkede adalet arayan herkesin desteklemesi gereken bir eylem. Öyle de oluyor. 8 günü geride bıraktığımız bu eylemde, kilometrelerce yürüyoruz ve binlerce yurttaşımız destek oluyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yürüyen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için alanlar oluşturduk. Ankara’dan İstanbul’a yürümek kolay değil. Adalet inancıyla yürüyor Sayın Genel Başkan. Onun arkasında binlerce yurttaşımız “adalet istiyoruz” diye haykırarak omuz veriyor. Tüm dünyanın dikkatini verdiği bir eyleme dönüştü bu Adalet Yürüyüşü. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Gazeteciler, milletvekilleri, akademisyenler çeşitli gerekçelerle cezaevine konuyor. Basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bir arada durmak zorundayız. İşçiler, emekliler, memurlar, köylüler Herkes için adalet istiyoruz. Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmak temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, hukuk devletine, basın özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Unutulmamalıdır ki; çiğnenen temel hak ve özgürlüklere bir gün onları çiğneyenlerin de ihtiyacı olacak. Adalet isteyen tüm yurttaşlarımızı bu onurlu yürüyüşe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.