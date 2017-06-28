Başkan Kurt’tan bayramlaştığı personele teşekkür

Kazım Kurt, bayramlaştığı kurum personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Kurt’un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ve personel katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Kurt, “Birlikte arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı oluşturmamız gerekiyor. İşlerimizi yaparken ve birlikte yaşarken de bu noktalara dikkat etmeliyiz. Şimdiye kadar ki çalışmalarımız da herhangi bir şikâyetimiz ve olumsuzluğumuz olmadı, bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonraki dönemde de sıkıntısız bir çalışma ortamı yaratırız. Bu hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın huzur ve refah içinde olması için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de adalet sağlanmazsa sıkıntılar büyüyecek”

Başkan Kurt, belediye merkez binada çalışan personel ile bayramlaştıktan sonra Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli bayramlaştı. İlk olarak Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine giden Başkan Kurt, personel ile bayramlaştı. Başkan Kurt, Park Bahçeler Şantiyesinde yaptığı konuşmada, “Türkiye aslında zor günler yaşıyor fakat birçoğumuz farkında değiliz. Fakat dikkatli olmamız gerekir. Türkiye’de adalet ve huzur sağlanamazsa sıkıntılarımız büyüyecek. Ben bu konuda endişeliyim. En azından biz Odunpazarı Belediyesi olarak kendi ailemizde bu işi düzene sokmamız gerekiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde iyi bir ortam ve iyi bir çalışma koşulları var. Biz sizleri seviyoruz ve sizlerle birlikte bu işleri yürüteceğiz” diye konuştu.

“4 Yıl önce sendikalı olma hayali yoktu, şimdi tüm işçiler sendikalı”

Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Personeli ile bayramlaşırken Başkan Kurt, orada yaptığı konuşmasında, “Odunpazarı Belediyesi’nin çalışanları her türlü övgüyü hak ediyor. Çünkü düzgün ve doğru çalışıyorsunuz ve iyi işler yapıyorsunuz. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak çalışma arkadaşlarımın tümünden memnunum. Türkiye’de yaşanan sıkıntıyla birlikte sizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Eğer biz Türkiye’deki sorunu çözersek burada ki sorunlar daha kolay çözülecek. Eskişehir’de yönetime geldikten sonra tüm çalışma arkadaşlarımızı sendikalı olmaya teşvik ettik. Toplu sözleşme konusunda çok çaba verdik fakat yasalar ne kadar el verirse o kadar yapabildik. Sonuçta 4 sene önce Odunpazarı Belediyesinde binlerce çalışan taşeron işçinin sendikalı olma gibi bir düşüncesi yoktu. Şimdi tüm işçilerimiz sendikalı. Hepinizin bayramını kutluyor ve önümüzdeki günler hep bayram havasında geçmesini diliyorum” diye sözünü ekledi.