Başkan Kurt’tan OSB’ye hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ocak ayında OSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Başkan Küpeli’nin makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir OSB Yönetim Kurulu da katıldı. Küpeli’ye hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin önde gelen sanayi bölgeleri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi’nin bir taraftan da işçi havzası olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Küpeli’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nadir Küpeli de, Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Kurt’a başarılar diledi.