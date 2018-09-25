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Başkan Kurt'tan sporculara kamp ödülü

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor Kulübü sporcularını motivasyonlarını arttırabilmeleri için kampa gönderdi.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlü tarafından organize edilen kamp, Akçay'da bulunan Edi-Koop tesislerinde gerçekleşti. 80 sporcu ve görevli hocalar eşliğinde yapılan spor kampı, 3 gün sürdü. Kamp süresi boyunca çeşitli aktivitelere katılan sporcular, ‘sahillerimiz temiz olsun' diyerek çöp toplama etkinliği düzenledi.


Çok verimli ve eğlenceli bir kamp geçirdiklerini belirten sporcular, kendileri için böyle bir kamp organize eden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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