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05 Temmuz 2017 16:27

Başkan Kurt’tan Vali Çakacak’a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt’tan Vali Çakacak’a hayırlı olsun ziyareti

05 Temmuz 2017 16:27

Kazım Kurt, görevine yeni başlayan Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir’de ve Odunpazarı’nda insanların yaşam kalitesini artıracak çalışmaları birlikte yapmak istediklerini söyledi. Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirten Vali Çakacak, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.


Vali Çakacak’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, “Eskişehir ve Odunpazarı için birlikte uyum içinde çalışmamız gerekli. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok” ifadelerini kullandı.




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