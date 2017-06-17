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17 Haziran 2017 12:55

Başkan Kurt’un Babalar Günü mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt’un Babalar Günü mesajı

17 Haziran 2017 12:55

Kazım Kurt, Babalar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.


Mesajında ailenin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, ailelerin vazgeçilmezleri olan anne ve babaların toplum için büyük önem taşıdığını kaydetti. Başkan Kurt, “Yaşamımızın her anında annelerimiz ile birlikte en değerli varlığımız olan babalarımızı Babalar Günü’nde bir kez daha hatırlıyoruz. Bugünlere gelmemizi sağlayan, her zaman en büyük destekçimiz olan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babalarımız; bizler için çok özelsiniz. Bizleri yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız; koruyan ve kollayan olarak annelerimizle birlikte yaşantımıza yön vermemizde hep örnek oldunuz. Karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, güven ve mutluluk kaynağı olan siz değerli babalarımız, yaşam deneyimleriniz ile bizlere her zaman yol gösteren ve sırtımızı dayadığımız çınar ağacı oldunuz. Dünyayı, insanları ve yaşamayı sevdirerek, geleceğe umutla bakmamızı sağladınız. Bazen dert ortağımız bazen de sırdaşımız oldunuz. Bu duygu ve düşüncelerle; daima yanımızda olan babalarımızın, Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün hayatta olmayan babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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