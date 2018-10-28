Başkan Kurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Kurt mesajında, “Bugün, bizleri birleştiren, yolumuza rehberlik eden, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın yegâne yolu olan Cumhuriyetimizin 95'inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyet; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve atalarımızın tüm cihana karşı verdiği eşsiz mücadelenin en büyük mirasıdır. 7 düvele karşı verilen destansı mücadelenin; yokluk ve imkânsızlıkları beraberce nasıl aşabildiğimizin en canlı, en somut örneğidir. Bizler, Cumhuriyet'i Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule, Yörük Ali Efe, Sütçü İmam, Yahya Kaptan, Seyit Onbaşı, Nezahat Onbaşı gibi milyonlarca neferimizle; kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşlımız ile bir araya gelerek sırt sırta, kol kola; bir tas çorbayı 5'e bölerek kazandık. Böylesi takdire şayan bir zaferi bizlere armağan eden atalarımıza ve Cumhuriyet'e karşı onu yüceltmek, korumak ve kollamak adına bizlere de büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu yegâne değerimize, farklılıklarımızla anlam bulan, ulusal egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyet'e eskisinden daha fazla sahip çıkmalı; Cumhuriyet'in işaret ettiği laik ve çağdaş yoldan ödün vermeden onu yüceltmeliyiz" ifadelerine yer verdi.