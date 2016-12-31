Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 14:03

Başkan Kurt’un yeni yıl mesajında “barış” vurgusu

Başkan Kurt’un yeni yıl mesajında “barış” vurgusu

31 Aralık 2016 14:03

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, “Kötü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her şeye rağmen aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, yeni bir yıla giriyoruz. 2017 yılının şehrimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesini diliyorum. 2016 yılı Türkiye açısından yoğun bir gündemle geçti. Çok acı ve karanlık günler yaşandı. Tüm bu yaşananlar demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmezliğini bir kez daha gözler önünde serdi. Türkiye’de ve dışarıda yaşanan kötü günler, küreselleşen dünyada adeta insanların ortak kaderi haline geldi. Terör uluslararası bir tehdit haline geldi, meydana gelen terör eylemlerinde yüzlerce insan hayatını kaybetti ve şehit düştü. Yaşanan bunca kötü olay, içimizde derin ve kapanmaz yaralar açtı. 2016 yılında yaşadığımız hain darbe girişimi, laik ve demokratik Cumhuriyet’in neden sonsuza kadar koruması ve yaşatılması gerektiğini bizlere ders verircesine gösterdi. Ülkemizin demokratikleşme ve insan hakları alanındaki eksikliklerini hızla tamamlaması ve evrensel ölçütlerin hukuk sistemimize bir an önce kazandırılması gerekmektedir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız emanetin korunması ve daha ileriye götürülmesi olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize de baş sağlığı diliyorum. 2017’nin ülkemize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, Eskişehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice yıllar diliyorum.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç