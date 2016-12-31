Başkan Kurt’un yeni yıl mesajında “barış” vurgusu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, “Kötü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her şeye rağmen aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, yeni bir yıla giriyoruz. 2017 yılının şehrimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesini diliyorum. 2016 yılı Türkiye açısından yoğun bir gündemle geçti. Çok acı ve karanlık günler yaşandı. Tüm bu yaşananlar demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmezliğini bir kez daha gözler önünde serdi. Türkiye’de ve dışarıda yaşanan kötü günler, küreselleşen dünyada adeta insanların ortak kaderi haline geldi. Terör uluslararası bir tehdit haline geldi, meydana gelen terör eylemlerinde yüzlerce insan hayatını kaybetti ve şehit düştü. Yaşanan bunca kötü olay, içimizde derin ve kapanmaz yaralar açtı. 2016 yılında yaşadığımız hain darbe girişimi, laik ve demokratik Cumhuriyet’in neden sonsuza kadar koruması ve yaşatılması gerektiğini bizlere ders verircesine gösterdi. Ülkemizin demokratikleşme ve insan hakları alanındaki eksikliklerini hızla tamamlaması ve evrensel ölçütlerin hukuk sistemimize bir an önce kazandırılması gerekmektedir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız emanetin korunması ve daha ileriye götürülmesi olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize de baş sağlığı diliyorum. 2017’nin ülkemize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, Eskişehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice yıllar diliyorum.”