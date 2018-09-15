Başkan Önder öğretmenlere seslendi

Kadir Önder, 2018-1019 öğretim yılı nedeniyle basın açıklaması yaparak öğretmenlere, "Korkmayacaksın, cesur ve çalışkan olacaksın" diyerek seslendi.

18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisinin yeni eğitim-öğretim yılında birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla girdiğini anımsatan Önder, sorunların üzerine ekonomik krizin de etkisinin yüklendiğini söyledi. “Peki ne yapacağız” diye öğretmenlere, veli ve çocuklara seslenen Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı A.Kadir Önder, "Değerli öğretmen arkadaşım; önce korkmayacaksın. 15 yaşında Köy Enstitüsünü bitirip öğretmen olan meslektaşın kadar cesur olacaksın. Okulun kapısından adım attığında öğretmen olduğunun, bu ülkenin geleceğinin senin ellerinde olduğunu bileceksin. Çalışkan olacaksın. Üreten, cesur, ahlaklı nesiller yetiştirmeye kendini adayacaksın ki öğrencilerin seni örnek alsın. Kimseye hakkını yedirmeyeceksin. Kendi hakların için mücadele ederken, çocuklarının geleceğinin çalınmasına da izin vermeyeceksin. Bu uğurda yılmayacak, pes etmeyecek, boyun eğmeyeceksin. Toplum önünde her zaman başı dik yürüyeceksin" dedi.

Ardından velilere ve çocuklara seslenen Başkan Önder, "Sayın Veli; çocuğun senin olduğu kadar bu ülkenin de geleceğidir. Onu devletin kurumları dışında kimseye emanet etmemelisin. Hiç kimse senin çocuğuna senin gösterdiğin sevgi ve şefkati gösteremez, senin kadar sevemez. Hiç kimse senin çocuğuna senden iyi bakamaz. Eğitim hepimizin en temel hakkıdır. Çocuğunun hakkını aramalısın. Sevgili çocuklarımız; siz bizim göz bebeğimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Sizler üzerinize düşeni yapmalısınız, dürüst ve çalışkan olmalısınız. Bizler sizlerle el ele verirsek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Atatürk'ün çizdiği yoldan, bilimin aydınlık ışığından ayrılmazsanız hepimizi çok güzel günler beklemektedir. Buna hiç kimse engel olamayacaktır" diye konuştu.