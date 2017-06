Başkan Ünal ve ETB üyeleri bir araya geldi

Toplantıya Başkan Ünal’ın yanısıra Teknik Asbaşkan Kaan Ay, Başkan Danışmanı Mete Yılmaz ve Sportif Direktör Ayhan Taşçı da katıldı. Durum değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, taraftarlar Başkan Ünal’a aday olup olmayacağını sordu. Bunun üzerine adeta içini döken Başkan Ünal, "Ben aday değilim, Eskişehirspor’a başkasının baktığı gözden ben bakamam. Ben burada kendimi Başkan olarak görmüyorum. Bulunduğum yerde işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu ligin Kulüpler Birliği başkanıyım, Süper Lig’de de Kulüpler Birliği başkanıydım. Bulunduğum yerlerde en üst düzey görevleri de çalışıyorum, başarıyorum. Hayallerimiz, vardı bizim. Bu takım Avrupa’da, UEFA’da tur atlıyordu. Bize o zaman hatırlarsınız, Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde ’Bursaspor’un şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım?’ diye sordular. ’Bursa’ya yakıştı, bize de çok yaklaştı’ demiştim. Bizim hedeflerimiz hep bu doğrultuda oldu. Burada başkan benim, sensin bir önemi yok. Bu büyük camiada, bize öğretilen neyse biz onu yapıyoruz. Bana, ’Aday mısınız?’ diye soruyorsunuz. Ben aday değilim. Bu kulübü hep birlikte en iyi şekilde nasıl yöneteceksek, nasıl hep beraber ortak, akılcı bir yönetim modeli koyacaksak öyle olmalı. Kimsenin lobisi değil burası. Bu kulüp, taraftara aittir. Onunla var olmuş, taraftarıyla birlikte yönetilir gider. Bugün benim iyi yaptığımı düşünüyorsanız, iyi temsil ettiğimi düşünüyorsanız, ben varım. Yarın bir başkası. Zaten yüzümüz eskiyecek bir dönem sonra. Benim koltukta makamda gözüm yok, hiçbir zaman da olmadı. Benim halen başkanı olduğum birden fazla yer var. Burada ki mücadelemiz, hayallerimiz ve hedeflerimiz. Hep birlikte rotamızı çizeceğiz. Ben her zaman söylüyorum; kim Eskişehirspor yönetimine aday çıkacaksa, çıksın. Benim kimseye çıkardığım zorluk yok. Her gün yönetime aday arıyorum. Biz bu şehrin ileri gelenleriyle, taraftarlarıyla, yerel yönetimleriyle, yani tüm şehir tek yumruk olmak zorundayız. Erken davranmak durumundayız. Topyekun, bir an önce kişi ya da kurumları göreve davet etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her geçen gün ve saat kaos ortamını tetikliyor" dedi.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmenin sonunda Başkan Halil Ünal, Eskişehirspor Taraftar Birliği’ne diledikleri zaman karar defterleri dahil olmak üzere, kulüp hakkında diledikleri bilgiye, diledikleri zaman ulaşabileceklerini yineleyerek, bu işi hep birlikte en kısa zamanda çözüme ulaştırmaları gerektiğini söyledi.