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Başkan Yüzügüllü gönül köprüsü kuruyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, vatandaşları ve kurumları ziyaret etmeye, gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'daki okulları, camileri, işyerlerini, dernekleri ziyaret ederek; esnafın, işçilerin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, genç-yaşlı tüm Sivrihisarlıların istek ve sıkıntılarını dinlemeyi sürdürüyor.


Vatandaşlarla gönülden gönüle uzanan köprülerle bağlı olduklarını dile getiren Yüzügüllü, “Biz Ahmet amcasıyla, Zeynep teyzesiyle, köşe başı bakkalıyla Sivrihisarız. Bizler içimizdeki memleket sevdasıyla, gözlerinin içi gülen yürekli vatandaşlarımız ile Sivrihisarız. Bizler Sivrihisar dışında yaşayan, kalplerinde Sivrihisar olan, daima Sivrihisar'a sahip çıkan hemşehrilerimiz ile Sivrihisarız. Bizler genciyle, yaşlısıyla, 7'den 70'e kocaman bir aileyiz” diyerek yapılan ziyaretlerin önemini vurguladı.


Sivrihisar Belediyesi'nin, gönül belediyeciliği olma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.

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