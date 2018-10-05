Başkan Yüzügüllü okul ziyaret etti, öğrencilere çanta hediye etti

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi İl Başkanı Yüksel Girgin ve Flo Ayakkabıcılık Genel Müdürü M.Tahir Bayraksoy eşlik etti. Yüzügüllü ve beraberindeki heyet, Hasan Karacalar İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik edip, başarılar diledi. Miniklere okul çantası hediye edilirken, okula yeni başlayan çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yüzügüllü, hepsi ile tanışıp, sohbet etti ve okul hediyelerini verdi.