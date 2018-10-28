Başkanı Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ahmet Ataç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve halkın kendisini yönetmesi demek olan Cumhuriyet'in büyük bir fedakarlık örneğiyle kurulduğunu hatırlatan Başkan Ataç mesajında, “Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırıp Cumhuriyeti kurmuştur. Ümmet anlayışından çıkarak millet olma bilinciyle; bağımsız, demokratik ve çağdaş bir yaşam biçimini benimseyen Türk milleti, vatandaş olmanın ortak paydasında bir araya gelmiştir. 1923 yılında temelleri atılan Cumhuriyetimiz, bugün 95. yılına erişmiş, pek çok mazlum millete de bağımsızlık yolunu açmıştır. Atatürk'ün, Türk milletine yaraşır ve onun karakterine en uygun yönetim biçimi olarak tanımladığı Cumhuriyet, geçen zaman içinde pek çok saldırının hedefi olsa da, milletimizin kararlı duruşuyla bu günlere erişmiştir. Bundan sonra da, büyük bir kararlılıkla Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacağız. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü coşku ve mutlulukla karşılıyor, başta Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere bize Cumhuriyet'i armağan eden şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.