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12 Mayıs 2018 09:11

Bayi toplantılarının yeni adresi Eskişehir

Eskişehir’de hizmet veren Ayten Usta Gurme Restoran’da Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal tarafından bir firmanın kuruluşunun 40.

Bayi toplantılarının yeni adresi Eskişehir

12 Mayıs 2018 09:11

yılı sebebiyle ’Sahrap Soysal ile Yemek Atölyesi’ isimli etkinlik düzenlendi.


Emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan Ayten Usta Gurme Restoran’da bir firmanın kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe firmanın bayi sorumlularının eşleri yoğun ilgi gösterirken ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal, katılımcılara tavuklu makarna yaptı.


Konuyla ilgili bir konuşan Ayten Çetin, katılımcıları ve Sahrap Soysal’ı ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Çetin, "Sahrap Soysal katılımcılara yemek yaptı. İşletmemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Daha önce bayi toplantıları Antalya, İstanbul gibi şehirlerde yapılıyordu. Artık Eskişehir tercih ediliyor. Buradaki yemek çeşitlerimizden mesela Kardelen diye bir tatlımız var. Osmanlı tatlısı. Farklı yemek kültürlerini tatmak için bizi tercih ediyorlar" dedi.




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