Bayram işportacılarına ve denetimsizliğe tepki

Hamamyolu Caddesi, Köprübaşı ve Yunusemre Halk Çarşısı çevresinde kayıt dışı işportacılar yoğunluk gösterdi. Hamamyolu Caddesi bayram boyunca bir pazar kurulmuş görüntüsündeydi. Belediyelerin her sene bu konuda gösterdiği özeni bu sene göstermediğini söyleyen Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen, esnafın işlerinin etkilendiğini dile getirdi. Esnafın Ramazan ayından umduğunu bulamadığını ve tüm umutlarını bayram alışverişine sakladığını söyleyen Şen, “Esnafımız Ramazan Bayramı için bütün hazırlıklarını yapmışlardı. Bayrama birkaç gün kala işlerimiz yavaş yavaş kıpırdanmaya, esnafımız ticaret yapmaya başlamıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Özellikle arife günü için esnafımız iş yoğunluk bekliyordu” dedi.

8 senedir böyle bir şey görmedik

Fakat şehir merkezinde yaşanan kayıt dışı işportacı patlamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Şen, şunları söyledi:

“8 senedir yaşamadığımız bir şeyi yaşadık. Daha önceki senelerde belediyelerin zabıta müdürleri ile yaptığımız görüşmeler sonrasında arife günleri ve bayram süresince yasal olmayan, kayıt dışı seyyar satıcılarla ilgili gerekli önlemleri alacaklarını, mücadele edeceklerini hep söylemişlerdi. Arife günü tüm gün ve hatta gece devam eden, sonrasında da bayram boyu devam eden kayıt dışı seyyar satışlar bizi çok şaşırttı. Hamamyolu, Yunusemre Halk Çarşısı çevresi ve Köprübaşı bölgesinde özellikle bu satıcılar çok ciddi bir yoğunlukta görüldü. Bunlar esnafımızın işlerini çok ciddi manada etkilediler. Arife günü esnafımızın beklentilerini de aşağı çektiler.”

Belediyeler neden önlem almadı?

Belediyelerin her sene gösterdikleri özeni bu sene göstermediklerini söyleyen Başkan Şen, “Arife günü belediyelerimize ulaşmaya çalıştık. Önlem alınmasını istedik. Ama her nedense belediyelerimiz gerekli önlemleri almadılar. 8 senedir yaşamadığımız şeyi bu ramazan bayramı öncesinde ve bayram boyunca yaşadık” dedi.

Çevre illerde izin verilmedi

“Diğer illerde kayıt dışı işportacılar kesinlikle izin verilmedi” diyen Şen, “Çevre illerde belediyeler gereken önlemleri aldı. Biz Eskişehir’de bunu göremedik. İnşallah bundan sonraki bayramlarda olmaz. İnşallah kurban bayramında da böyle bir şey yaşamayız” diye konuştu.