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23 Haziran 2017 15:47

Bayram öncesi işçilere ikramiye

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan işçiler Ramazan Bayramı öncesinde 250 lira bayram ikramiyesi aldı.

Bayram öncesi işçilere ikramiye

23 Haziran 2017 15:47


Belediye İş Sendikası Eskişehir Şubesi’nin talebi sonucu Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ÜNPET şirketinde çalışan işçiler, imzalanan protokol ile Ramazan Bayramı öncesinde 250’şer lira bayram ikramiyesi aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un makamında imzalanan protokole, Başkan Kurt’un yanı sıra Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş ve ÜNPET Şirket temsilcisi Şevket Güleryüz katıldı.


Başkan Kurt’un her zaman işçi dostu olduğunu vurgulayan Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş, “Belediye İş Sendikası olarak bu protokol dahilinde bütün işçilerimiz bayram ikramiyelerini aldı. Her zaman işçinin yanında olan Başkan Kazım Kurt’a işçiler adına teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri her zaman işçinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İşçilerin mutluluğu ve huzuru bizim en önemli hedefimiz. Ramazan Bayramı öncesi tüm işçilerimizin bayram ikramiyesi alması bizleri de çok sevindirdi. Buradan tüm işçilerimizin Ramazan Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir biçimde geçirmelerini diliyorum” dedi.




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