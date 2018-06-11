Bayram öncesi otobüs biletlerine ilgi düşük

Bayramlarda otobüs seyahatlerine olan yoğun ilgi sebebiyle ek seferler düzenlemek zorunda kalan çoğu firma, bu seneki hareketsizlik sebebiyle buna gerek duymadı. Firma temsilcileri, erken seçim döneminde olunması ve mazot fiyatlarına bağlı olarak yükselen bilet fiyatlarının da bu durumun oluşmasına zemin hazırladığını vurguladı.

“Şu an için pek bir talep yok”

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde özel bir otobüs firmasının genel müdürü olarak görev yapan Bilgin Çıldır, Ramazan Bayramı’nda önceki bayramlar kadar uzun bir tatil dönemi olmadığını belirterek, “Daha önceki bayramlar gibi 9 günlük bir tatil olmadığı ve kısa süreli bir tatil olduğu için ayrıca hemen sonrasında bir seçim süreci olduğu için bu bayramın eski bayramlar kadar yoğun geçeceğini tahmin etmiyorum. Zaten yoğunluğun olmadığı da mevcut yolcu listelerimizden anlaşılıyor. Şimdilik eskiden olduğu gibi ek seferlere bir ihtiyaç duymuyoruz. Malum bir de son mazot zamlarından sonra biz de eş doğrultuda fiyatlarımızı yüksek tutmak zorunda kalıyoruz. Şu an için pek bir talep yok. Ayın 12’si, 13’ünden itibaren bir kımıldama var. Ama eski bayramlara göre abartılı bir kımıldama yok. Temennimiz güzel bir hareketlilik olması ama şu an için eski bir hareketlilik gözükmüyor” şeklinde konuştu.

“Ramazan dolayısıyla bir durgunluk var”

Uzun yıllardır peron görevlisi olarak görev yapan Necmi Özalp ise okulların kapanmasını beklediklerini dile getirerek, “Şu anda Ramazan dolayısıyla bir durgunluk var tabii. 10-15 gün içerisinde işlerin açılmasını bekliyoruz. Ayın 12’si, 13’ünde bir yoğunluk var. Şimdi okulların kapanmasını bekliyoruz. Aileler gidecek bundan sonra. Üniversite öğrencileri zaten yavaş yavaş gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Şu an hareket düzeyi zayıf”

Bir diğer peron görevlisi Ahmet Yıldırım ise, bayram öncesi son 2-3 günde bir hareketlenme beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Şu an hareket düzeyi zayıf. Ayın 12, 13 ve 14’ünde bir hareketlilik olur başka da bir hareketlilik olmaz. Ramazan’dan dolayı ilk 3 hafta bir durgunluk yaşıyor otobüsçüler. Mazotun litresi 6 lira oldu. Otobüsçüler şu anda para kazanmıyor.”